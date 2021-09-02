Вашингтон, 2 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с критикой его политики в Афганистане направили сенаторы-республиканцы США Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс. Текст документа 2 сентября приводит RT.

Joebiden.com Джо Байден

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В послании указывается, что, по мнению американских конгрессменов, которые входят в комитет сената по разведке, администрация нынешнего президента США показывает своим политическим курсом «абсолютное непонимание динамики конфликта» в Афганистане из-за чего окончание 20-летнего американского пребывания в стране оказалось провальным для Вашингтона.

Также сенаторы высказали мнение, что произошедший в Афганистане «быстрый захват власти был полностью предсказуем и предотвратим».

«Многие в конгрессе высказывали на счёт этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнёры и союзники по всему миру были брошены», — говорится в письме конгрессменов.

Помимо того, как считают американские политики, в результате принятия решения о выводе из страны войск США возникли «ужасных условия» уязвимости американских и афганских военнослужащих для атак террористов.

Кроме того, сенаторы отмечают, что возлагать вину за катастрофу на афганскую сторону — «возмутительно и глубоко оскорбительно» и добавляют, что афганские военные при небольшом присутствии США и поддержке авиации противостояли «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя несли большие потери, в то время, как боевики могли восстанавливать силы, перевооружаться, и вербовать и готовить новых бойцов в Пакистане.

В то же время, авторы письма уточняют, что именно благодаря прекращению американской воздушной поддержки радикалам удалось атаковать и подавить правительственные силы Афганистан. При этом конгрессмены указывают, что «противники» США воспользуются этой ситуацией, чтобы «донести до всего мира, что США — ненадёжный партнёр».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены администрации президента США Джо Байдена демонстрируют нежелание отвечать на острые вопросы, касающиеся поспешного вывода американских войск из Афганистана.