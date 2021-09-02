Москва, 2 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Национальная валюта Афганистана может сильно обесцениться на фоне ситуации в стране. Об этом управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий заявил 2 сентября агентству «Прайм».

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По его словам, в Афганистане в ближайшем будущем не исключена гиперинфляция. Местная валюта афгани стремительно подешевела после прихода к власти радикалов. Внешняя финансовая поддержка прекращена, активы национального Центробанка заморожены, экономика переживает коллапс, цены растут галопирующим темпом.

«При сохранении подобной ситуации в экономике валюта Афганистана рискует очень скоро по факту превратиться в фантик», — полагает Русецкий.

Он добавил, что гиперинфляция может снова «отправить в историю» зимбабвийский доллар. Валюта этой страны, существовавшая в 1981—2009 годах, обесценилась на десятки миллиардов процентов и прекратила хождение примерно на десять лет.

Свой доллар в Зимбабве вернули в оборот в 2019 году, но за 2020 год эта валюта подешевела более чем на 600%.

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