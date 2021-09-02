Москва, 2 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. От технологии редактирования генома, ДНК человека больше вреда, чем пользы, убеждены 55% жителей России. Обратного мнения придерживаются 19% граждан. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

ДНК

Противники редактирования генома человека считают, что нельзя вмешиваться в природу (33%), это приведет к плохим последствиям (14%), это нарушение законов мироздания (10%), все должно быть естественно (9%), неизвестно, как это отразится на следующем поколении (6%).

Сторонники редактирования ДНК полагают, что это позволит лечить болезни (45%), можно будет улучшить человека (10%), наука готова к этому (7%), лечить болезни можно будет на стадии эмбриона, всё новое — это хорошо (по 6%).

Опрос по телефону проведен 21 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, учёные из Венского университета смогли успешно восстановить геном человека из слоя BIII пещеры доледникового период, около 25 000 лет назад.

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