* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 2 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Гарантии безопасности дало российским дипломатам в Кабуле радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее захватившее власть в Афганистане, и на данный момент все эти обязательства выполняются. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для наших дипломатов», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, какими будут действия Москвы по отношению к находящимся в Афганистане гражданам РФ, включая дипломатов, в случае неблагоприятного развития ситуации в стране.

Также Песков уточнил, что в настоящее время все эти гарантии соблюдаются и выполняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова учащегося школы, который в ходе онлайн-урока 1 сентября поправил президента РФ Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне, не являются наглостью.