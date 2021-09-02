Берлин, 2 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал мудрыми слова президента России Владимира Путина о безответственном поведении политиков, стремящихся навязать демократию другим странам, но приписал их канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Публикацию об этом в немецком журнале Der Spiegel активно прокомментировали читатели.

ИА REGNUM Владимир Путин

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Понтифик ранее прокомментировал ситуацию в Афганистане в интервью испанской радиостанции COPE. Он согласился с мнением о недопустимости насаждения демократии и отметил, что так считает Меркель — «большая фигура мировой политики».

По словам пользователя Berndt, «Путин здесь на 100 процентов прав», а правда остаётся правдой вне зависимости от того, кто говорит о ней.

Читатель с ником Korbinian призвал прислушиваться к заявлениям российского лидера. «Это расширяет кругозор», — добавил он.

«Смысл высказывания определяется не именем автора, а его содержанием. Хотя некоторые идеологи видят это по-другому», — написал RuhrSPott.

По мнению Argon, ошибка папы Франциска говорит о том, что он ценит истину, не зная её источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в ходе пресс-конференции с Меркель Путин заявил что в мире «безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей» следует прекратить. Нельзя строить демократию, не учитывая особенности и традиции других народов.

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