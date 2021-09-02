Кабул, 2 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Комитет, осуществляющий контроль за ценами в Афганистане, появится в республике. Об этом 1 сентября сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на афганскую торгово-инвестиционную палату.

Institute for Money and Technology Афганистан

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В новой орган войдут представители союза производителей пищевых продуктов республики, а также члены торгово-инвестиционной палаты и сотрудники министерства промышленности страны. Комитет будет образован на фоне резкого роста цен на продовольствие и топливо в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа телеканал Ariana News передал информацию о том, что у банков афганской столицы выстроились длинные очереди тех, кто захотел срочно снять свои денежные средства с банковских счетов.