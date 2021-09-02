Канберра, 2 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Граждане Афганистана, которые помогали Силам обороны Австралии, столкнуться с новым риском репрессий со стороны боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как в стране при эвакуации австралийские военные оставили биометрические данные переводчиков и других специалистов из числа местного населения. Об этом 2 сентября сообщил новостной портал news.com.au.

Alex de Sousa Спецназ Австралии

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О том, что Австралия не забрала с собой конфиденциальные данные рассказал отставной капитан Сил обороны Австралии Джейсон Сканс, который общается с примерно 300 бывшими переводчиками, охранниками и другими сотрудниками, оставшимися в Афганистане.

«Было крайне опрометчиво собирать такие данные и хранить их там … Это не только подвергает опасности этих людей, но биометрические данные могут помочь идентифицировать даже членов их семей», — заявил Сканс в интервью news.com.au.

Сканс также отметил, что в настоящее время порядка 1 000 граждан Афганистана намерены эвакуироваться в Австралию.