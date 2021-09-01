Вашингтон, 2 сентября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Признательность за содействие в проведении эвакуации из Афганистана выразил эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу Ас-Сабаху американский президент Джо Байден в ходе их телефонной беседы. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По словам главы Белого дома, эмиратские власти оказали «щедрую помощь» при вывозе людей из указанной республики. Байден и Ас-Сабах отметили важность продолжения сотрудничества при решении проблем, с которыми сталкивается регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Джо Байден, выступая в телеобращении к нации, выразил мнение, что операция США по эвакуации людей из Афганистана была проведена «чрезвычайно успешно».