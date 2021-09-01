Кейптаун, 2 сентября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Решение временно не размещать на территории ЮАР беженцев из Афганистана приняли южноафриканские власти, 1 сентября сообщило на своем сайте министерства иностранных дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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Речь идет о вынужденных переселенцах, которые могли бы попасть в Южно-Африканскую Республику из третьих стран. Так, в заявлении поясняется, что власти ЮАР получили подобный запрос с просьбой принять афганских беженцев, находящихся в Пакистане.

В министерстве ответили отказом на соответствующую просьбу, поскольку республика уже приняла значительное количество мигрантов, которым предоставлена господдержка, в том числе возможность получать бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министерство внутренних дел Великобритании объявило, что все лица, прибывшие на британскую территорию в рамках эвакуации из Кабула, смогут оставаться в королевстве неограниченное количество времени.

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