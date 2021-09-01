Вашингтон, 1 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. «Большинство» афганцев, работавших на США в Афганистане, скорее всего не были вывезены из Кабула из-за хаотичной и поспешной эвакуации, сообщил 1 сентября CNN высокопоставленный сотрудник Государственного департамента.

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Чиновник сказал, что у него нет точных данных о количестве афганских заявителей на получение специальной иммиграционной визы (SIV) и членов их семей, которые не успели на эвакуационные рейсы.

«Но я бы сказал, что их большинство, просто на основе информации о тех группах населения, которым мы смогли оказать поддержку», — добавил источник.

Отмечается, что во время эвакуации США столкнулись с многочисленными проблемами. Например, с контрольно-пропускными пунктами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые установили «переменные» и «непредсказуемые» критерии пропуска людей.

«Это было некрасиво. Это было очень сложно, — сказал высокопоставленный чиновник. — И это включало в себя некоторые действительно болезненные компромиссы».

«Каждый день мы постоянно импровизировали, пытаясь выяснить, что будет работать в этот день, — сказали они. — По мере углубления в процесс нам, к сожалению, пришлось начать расставлять приоритеты тем людям, перед которыми мы обязаны выполнять законные обязательства в первую очередь, а это были наши сограждане».