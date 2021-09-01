Вашингтон, 1 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Побывать в зоне Персидского залива по вопросам беженцев из Афганистана намерен американский министр обороны Ллойд Остин, сообщил он журналистам 1 сентября.

(сс)Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

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Отметив, что эвакуированных афганцев нужно переправлять из временных пристанищ на промежуточные базы в Персидском заливе и в Европе, Остин сказал, что намерен посетить Ближневосточный регион после 6 сентября.

Он пояснил, что поедет, чтобы поблагодарить «партнёров там, которые так помогли и дали пристанище мирным афганцам».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 августа, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане остаются более сотни желающих уехать граждан Штатов.