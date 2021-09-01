Минск, 1 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. «Мы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику», — заявил 1 сентября в Бобруйске президент Белоруссии Александр Лукашенко.

U.S. Army В Афганистане

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Пресс-служба президента Белоруссии проинформировала: «Александр Лукашенко убежден, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной». Оценивая ситуацию в Афганистане, Лукашенко сообщил: «Мы воевать там не будем: ни Россия, ни центральноазиатские республики».

Он также обратил внимание: Китай граничит с богатым природными ресурсами Афганистаном. При этом Лукашенко отметил: «И они будут туда инвестировать огромные деньги, чтобы создавать рабочие места и чтобы там было тихо и спокойно».

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МИД КНР пока не отреагировал на бобруйское заявление Лукашенко. Сергей Лавров также не комментирует заявление руководителя другой части Союзного государства России и Белоруссии о желании США дестабилизировать РФ через Афганистан.

Напомним, Белоруссия является членом ОДКБ. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не отправит ни одного белорусского солдата воевать за пределы республики — даже если речь пойдёт о защите России или других государств ОДКБ. При этом официальный Минск предпринимает усилия для подготовки миротворческих подразделений, рассчитывая на финансирование ООН.