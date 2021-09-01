Лавров оценил ситуацию вокруг Афганистана
Москва, 1 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. После выхода военных НАТО из Афганистана для Москвы самой главной задачей является обеспечение безопасности своих союзников, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр выразил надежду, что «вместе мы сможем договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель террористов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость».
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