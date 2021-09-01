Вашингтон, 1 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане, сложившаяся после вывод из страны американских войск, не будет причиной отставки или импичмента президента США Джо Байдена. Такое мнение 31 августа высказал директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Вероятность отставки или импичмента Байдена из-за этого равна нулю», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, эксперт также усомнился в том, что афганский вопрос приведет к отставке кого-либо из представителей администрации Байдена, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина.

«Нет, сомневаюсь. Если бы это должно было случиться, то уже случилось бы. В конечном итоге важное решение (о выводе сил ВС США с территории Афганистана) принял Байден, а не его команда. Тем не менее, если в ближайшие месяцы появится другая крупная проблема, то могут возникнуть новые обсуждения и/или (найден) козел отпущения», — пояснил О'Хэнлон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что операция США по эвакуации людей из аэропорта Кабула была проведена чрезвычайно успешно.