Душанбе, 1 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани покидал республику, пока его ждали на совещании с правительством, заявил афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

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По его словам, Гани не просто сбежал 15 августа, бросив на произвол судьбы своих соратников, но также взял с собой бюджетные деньги и тем самым ограбил афганский народ.

«Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать», — цитирует его РИА Новости.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с легкостью захватили власть в стране из-за предательства президента, который увольнял из правительства честных чиновников, назначая на их места людей без опыта, добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель террористовЗабихулла Муджахид заявил, что Афганистан после ухода американцев полностью перешёл под контроль «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обретя таким образом настоящую «независимость».

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