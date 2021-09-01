* талибы — запрещённая в России организация

Душанбе, 1 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не пойдёт на переговоры с лидерами афганского сопротивления. Цель радикалов — поставить на колени всю страну, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в опубликованном 1 сентября интервью РИА Новости.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По словам дипломата, пришедшие к власти радикалы — «не политики, а террористы», ещё три года назад входившие в списки запрещённых организаций во многих странах мира. Они хотят «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда».

Агбар добавил, что радикалы сейчас не объединены в одну группировку, они разношерстны. Едины они были 25 лет назад. Тогда они наказывали людей палками, а теперь расстреливают из автоматов. Это нацисты, которые хотят только пуштунское правительство, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, афганская провинция Панджшер остаётся единственной неподконтрольной радикальному исламистскому движению, которое в середине августа захватило власть в стране. Возглавляет Фронт сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, заявивший, что готов прекратить борьбу после создания инклюзивного правительства.

Читайте также: Лидер повстанцев в Афганистане назвал условие прекращения войны с радикалами