Вашингтон, 1 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Соединенные Штаты взаимодействуют с Катаром и Турцией по поводу восстановления полноценной работы аэропорта афганской столицы Кабула, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 31 августа на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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По ее словам, речь идет о решении проблем с функционированием гражданской секции воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что кабульский аэропорт вскоре должен возобновить работу по приему гражданской авиации.

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