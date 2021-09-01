Вашингтон, 1 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов вывезут из Афганистана переводчика, который помог нынешнему американскому президенту Джо Байдену, попавшему в стране в 2008 году в затруднительное положение, и не смог покинуть афганскую территорию до ухода из страны войск США. Об этом 1 сентября заявила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Дженнифер Псаки

«Спасибо за то, что сражались на нашей стороне последние 20 лет. Спасибо за вашу помощь некоторым дорогим мне людям в снежную бурю… Мы вас вывезем, мы отдадим должное вашей службе. Именно это мы намерены сделать», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что переводчик Мохаммед, в 2008 году помогавший спасти американских сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, которые попали в сложное положение после вынужденной посадки из вертолета в афганской долине во время снежной бури, не был эвакуирован США из Афганистана.