Стокгольм, 1 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В настоящее время в Афганистане находятся сотни тысяч перемещенных лиц, а из страны уже уехали десятки тысяч беженцев. Однако 31 августа, направляясь на встречу в Брюсселе, посвященную ситуации в Афганистане, министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон заявил в интервью телеканалу SVT, что ЕС сумеет избежать кризиса беженцев, который произошел в 2015 году.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

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«Сейчас передвигаться по Европе намного сложнее. Риски, если вы посмотрите на это с этой точки зрения, того, что ситуация будет аналогичной ситуации в 2015 году, сейчас намного меньше», — заверил Йоханссон.

Глава шведского МВД также призвал мировое сообщество признать важность предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане и его соседних странах, поддерживая и спонсируя, прежде всего, различные агентства ООН, которые остаются в стране.

Отмечается, что аналогичным мнением с журналистами SVT поделилась еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон (Швеция).