Байден советовал президенту Афганистана лгать по поводу борьбы с радикалами
Вашингтон, 1 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Совет показывать успехи правительственной армии в борьбе с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане независимо от реального положения дел давал афганскому президенту Ашрафу Гани американский лидер Джо Байден. Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters.
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Речь идет о телефонном разговоре глав государств, состоявшемся 23 июля. Байден заверил Гани, что у США есть план по контролю над ситуацией в Афганистане. Президент США также посоветовал своему афганскому коллеге заручиться поддержкой могущественных сил в республике с целью продвижения военной стратегии.
Кроме того, он рекомендовал Гани назначить на пост главы минобороны Афганистана «воина», имея в виду Бисмиллу Хана Мохаммади — руководителя ведомства при предшествующей афганской администрации. Байден пытался внушить президенту республики, что если в стране проведут пресс-конференцию с выдающимися политическими деятелями Афганистана, то «это изменит восприятие и отношение к очень многим вещам».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Джо Байден заявил, что решение США о выводе войск из Афганистана основывалось на том, что «обученные и оснащенные» афганские правительственные войска смогут противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем президент признал, что эта идея провалилась, к чему в Вашингтоне все же были готовы.