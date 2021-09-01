Вашингтон, 1 сентября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Гуманитарная катастрофа надвигается в Афганистане в связи с углубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша, распространенном 31 августа его пресс-службой.

Un.org Антониу Гутерреш

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Он предупредил, что в республике сложилась тяжелая ситуация, из-за которой афганцы теряют доступ к основным товарам и услугам, а также сталкиваются с голодом. Гутерреш отметил, что 18 млн человек в Афганистане (почти половина населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи для выживания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация продолжает все свои гуманитарные операции в афганских провинциях.