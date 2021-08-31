Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Гуманитарные операции, которые проводит Организация Объединенных Наций в Афганистане, продолжатся, несмотря на вывод войск США и их союзников из республики. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 31 августа на брифинге.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Он отметил, что организация продолжает гуманитарную деятельность в большинстве районов страны. Однако Дюжаррик подчеркнул, что для продолжения своих операций ООН нуждается в большем количестве ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что присутствие организации в Афганистане сохранится, но формат ее работы в республике будет скорректирован исходя из требований безопасности.