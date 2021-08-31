Вашингтон, 1 сентября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что он был вынужден выполнять соглашение, заключенное предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом американский лидер сказал 31 августа в ходе телеобращения к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

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По словам Байдена, когда он вступил в президентские полномочия, талибы набрали максимальную мощь, которой не имели с 2001 года. Глава государства отметил, что США могли выбирать между выводом войск из Афганистана или наращиванием своего военного контингента на афганской территории.

Президент выразил мнение, что если бы американские военнослужащие остались в республике, то война бы продолжилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Дональд Трамп призвал Джо Байдена уйти в отставку из-за ситуации с выводом войск из Афганистана. 30 августа Трамп заявил, что вывод американских военнослужащих с афганской территории подорвал уважение мира к США.