Скопье, 31 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 31 августа сообщили о том, что все граждане Афганистана, которые прибыли в страну вечером 30 августа, прошли тест на коронавирус и получили отрицательный результат.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 149 афганцев прибыли в Северную Македонию через Тбилиси.

Всего в Северной Македонии планируют принять около тысячи беженцев. В соседнюю Албанию уже прибыли около 500 человек, около 300 прибыли в Косово. Ожидается, что расходы на их содержание покроют США, которые пообещали беженцам одобрить визу в течение 12−14 месяцев.