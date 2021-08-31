* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 31 августа, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Американские военные заключили секретное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого боевики сопровождали американцев до ворот аэропорта Кабула, сообщает 31 августа CNN.

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США установили «секретные ворота» в аэропорту и создали «колл-центры» для сопровождения американцев в процессе эвакуации.

Американцы были уведомлены о том, что им необходимо явиться в заранее установленные «пункты сбора» недалеко от аэропорта, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирали американцев, проверяли их документы и отводили их к воротам, у которых стояли американские войска, чтобы пропустить их внутрь. Таким образом для граждан США был сделан коридор среди огромных толп афганцев, стремящихся покинуть страну.

CNN получило информацию от двух источников на условиях анонимности, так как условия договоренности до сих пор не разглашались.

Напомним, что с июля из международного аэропорта Кабула по воздуху было вывезено более 122 тыс. человек и эвакуировано более 6 тыс. американских гражданских лиц.

На прошлой неделе, 26 августа, в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в аэропорту, погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганцев.