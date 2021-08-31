Пекин, 31 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Когда Соединенные Штаты после 20-летнего присутствия срочно покинули Афганистан, в стране возник вакуум власти, который попытается заполнить Китай, ведь геополитическое положение Афганистана и богатые полезными ископаемыми горы делают страну крайне интересной для руководства Компартии Китая.

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Однако ситуация с безопасностью заставляет китайцев колебаться, поскольку они не хотят брать на себя слишком большую ответственность за развитие событий в стране, контролируемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 31 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Террористическая атака на прошлой неделе в аэропорту Кабула, в результате которой погибли по меньшей мере 92 человека, является, пожалуй, худшим примером того, что может поджидать Китай, если ему не удастся перетянуть на свою сторону все воюющие стороны в Афганистане. Это может служить напоминанием того, как американские силы обеспечивали стабильность китайских интересов в стране.

Китай заинтересован в огромных месторождениях полезных ископаемых, газа и угля в Афганистане, которые в значительной степени не разрабатываются. Плюс ко всему не стоит забывать о близости страны к Пакистану и китайско-пакистанский экономический коридор в рамках нового проекта «Шелкового пути». Речь идет об инвестициях в строительство автомобильных и железных дорог и нефтепроводов, которые соединяют западный Китай с Пакистаном и строительство которых обошлось в сотни миллиардов», — говорится в новостном материале.