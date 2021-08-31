Хабаровск, 31 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Государственный морозильный хаб для хранения рыбы и круглогодичной поставки этой продукции в торговые сети по проекту «Доступная рыба» построят в Хабаровском крае власти региона. Об этом 31 августа сообщил на межрегиональном форуме «Амур — река жизни», который проходил в Хабаровске, врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

«Сложность, с которой мы столкнулись, — это сезонность. И в этих целях Минсельхозу поставлена задача в ближайшее время запустить проект государственного хаба морозильного, чтобы весь год в магазины, торговые точки могла поступать эта самая «доступная рыба», — сказал он.

Также Дегтярев выразил уверенность в том, что Минсельхоз РФ совместно с министерством строительства региона выполнят эту задачу, что позволит перейти от сезонной продажи рыбы к круглогодичной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что власти региона готовы приступить к организации производства земснарядов на верфях края, однако им для этого необходима поддержка на федеральном уровне.