Хабаровск, , 15:40 — REGNUM К организации производства земснарядов на верфях Хабаровского края готовы приступить власти региона, однако им для этого необходима поддержка на федеральном уровне. Об этом 31 августа заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на площадке межрегионального форума «Амур — река жизни», который проходил в Хабаровске.

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопросы дноуглубления и полномочий. <…> Русло меняется, это связано и с регулярными паводками, и с хищническим лесопользованием, со слабым восстановлением лесов и с другими вопросами. Но земснаряды надо вернуть. Мы готовы их все построить на наших верфях в Хабаровском крае, готовы сами этим оперировать», — сказал Дегтярев.

При этом он отметил, что в этом вопросе нельзя обойтись без передачи части полномочий местным властям, так как на данный момент они не могут зайти на реку.

Помимо того, врио губернатора Хабаровского края добавил, что региональные власти собираются обратиться в правительство России по поводу финансирования такого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в настоящее время лишь 7% от объема сточных вод в реку Амур очищается до нормативов.