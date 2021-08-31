Берлин, 31 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Германия может принять у себя до 40 тыс. афганцев, которые сотрудничали с ФРГ и нуждаются в убежище после прихода радикалов к власти. Об этом германский канцлер Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Она напомнила, что Берлин готов принять не только афганцев, которые работали в миссиях бундесвера и МИД, но и тех, кто был особым образом задействован в работе с ФРГ. Сейчас вопрос об эвакуации афганских сотрудников — центральный.

«И это не 300 человек, а, вероятно, от 10 до 40 тысяч», — сказала Меркель на конференции, которую транслировало издание Spiegel.

Глава германского правительства добавила, что от условий, которые создаст в стране новая власть, будет зависеть, сколько людей из этих 40 тыс. захотят покинуть Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель заявила о колоссальных рисках, с которыми связан вывоз людей из Афганистана.

Читайте также: Меркель назвала колоссальными риски при эвакуации из Афганистана