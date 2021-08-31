Москва, 31 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik рассказала о сезонных ягодах, которые помогают укрепить иммунитет.

Владимир Станулевич ИА REGNUM На обочинах дороги можно собирать клюкву, бруснику и морошку

«Клюква и брусника очень полезны, это концентрат пользы по той причине, что в них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов», — сказала она.

Диетолог добавила, что в клюкве и бруснике содержится большое количество антиоксидантов, биофлавоноидов, полезных для иммунитета, а также для сердечно-сосудистой системы и зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что допустимой нормой в день является одна-две чашки не крепкого кофе с молоком. При этом она отметила, что кофе не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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