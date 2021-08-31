Москва, 31 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Американское присутствие в Афганистане обернулось полным провалом спецслужб США, Об этом 31 августа заявил спецпредставитель президента Торгово-промышленной палаты РФ по Афганистану Александр Шкирандо на телеканале «Россия 24».

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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«Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что это полный провал спецслужб Соединённых Штатов Америки. Они несколько раз наступали на одни и те же грабли, создавая движение моджахедов, потом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в промежутках поддерживали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перебрасывая их из Сирии в Афганистан», — заявил Шкирандо.

«Если в некоторых арабских странах эти планы срабатывали, то в Афганистане они полностью просчитались», — указал он.