Москва, 31 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. России надо опасаться не формального вступления Украины в НАТО, а расширяющегося и углубляющегося практического освоения украинской территории этим агрессивным западным альянсом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 31 августа, комментируя заявление главы представительства Североатлантического альянса на Украине.

Crossed-flag-pins.com Украина — НАТО

Как сообщалось, глава представительства Североатлантического альянса в этой стране Александр Винников заявил, что военные действия Украины в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО.

«Вернее, опасаться поздно — надо исходить из того, что это освоение состоялось. Военное сотрудничество развивается по всем направлениям.

В этом году состоится восемь больших совместных натовско-украинских учений. Украину напичкивают оружием, речь идёт даже о размещении американских систем ПРО.

Под Николаевом действует фактически натовская база. Под Львовом — крупный натовско-украинский учебный центр.

Наше внимание будет и далее отвлекаться на формальную сторону вопроса, но для Киева, как и для натовцев, важно, как говорится, «ехать», а не шашечки.

А «ехать», что совершенно очевидно, для украинских и западных русофобов значит не обеспечивать безопасность Украины, а наращивать агрессивное давление на Россию», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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