Киев, , 08:25 — REGNUM Военные действия Украины в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, заявил глава представительства Североатлантического альянса в этой стране Александр Винников.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

По его словам, нормы, «которая не позволяли бы вступление Украины во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет».

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — сказал он в интервью «Европейской правде».

При этом он отметил, что Украины существенно нарастила присутствие в Чёрном море, корабли альянса заходят в украинские порты, проводятся совместные учения.

«Все это — четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие НАТО в Чёрном море следует наращивать, за это последовательно выступает Киев.

По его словам, вокруг Украины нарастает военная угроза. Так, дополнительный плацдарм для агрессии — это Белоруссия. Кроме того, угрозы якобы исходят от российских войск в Приднестровье и Абхазии, а «милитаризация» Крыма поставила под угрозу морское судоходство в регионе.

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