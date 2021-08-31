Киев, 31 августа 2021, 08:25 — REGNUM Военные действия Украины в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, заявил глава представительства Североатлантического альянса в этой стране Александр Винников.
По его словам, нормы, «которая не позволяли бы вступление Украины во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет».
При этом он отметил, что Украины существенно нарастила присутствие в Чёрном море, корабли альянса заходят в украинские порты, проводятся совместные учения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие НАТО в Чёрном море следует наращивать, за это последовательно выступает Киев.
По его словам, вокруг Украины нарастает военная угроза. Так, дополнительный плацдарм для агрессии — это Белоруссия. Кроме того, угрозы якобы исходят от российских войск в Приднестровье и Абхазии, а «милитаризация» Крыма поставила под угрозу морское судоходство в регионе.
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