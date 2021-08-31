* талибов — запрещённая в России организация

Доха, 31 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Катарская сторона не смогла убедить радикальное движение «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в необходимости оставить в международном аэропорту Кабула иностранные силы. Об этом 30 августа заявил глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, передает ИА «Красная Весна».

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Как отметил в интервью Financial Times катарский дипломат, его страна приложила много усилий для организации диалога стран Запада с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убеждения последних в необходимости внешней помощи для эксплуатации воздушной гавани.

При этом аль-Тани добавил, что радикалы в настоящее время в основном «сосредоточились на технической стороне дела» и категорически не хотят присутствия иностранных сил безопасности на афганской территории.

«Мы пытаемся объяснить им, что обеспечение безопасности аэропорта подразумевает гораздо большее, нежели защита периметра воздушной гавани», — сказал он.

Также он утончил, что международные компании не смогут летать в кабульский аэропорт без обеспечения определенных стандартов безопасности и указал, что обеспечение безопасности воздушной гавани является высоким приоритетом независимо от того, кто именно это будет делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ухода из Афганистана американских войск и прихода к власти боевиков люди пытаются сбежать из этой страны любой ценой.