Москва, 31 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. После ухода из Афганистана американских войск и прихода к власти боевиков люди пытаются сбежать из этой страны любой ценой. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации РФ в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран-участниц ОДКБ — Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана.