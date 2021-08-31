Минск, 31 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Католическая община Белоруссии озадачена причинами отмены международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа». В рамках проходившего раз в два года фестиваля при поддержке властей проводились музыкальные конкурсы и конференции.

Aliaksandr Palanetski Белоруссия

«Фестиваль назван в честь стихотворенияНатальи Арсеньевой «Магутны Божа», который лёг в основу белорусского духовного гимна. До недавнего времени эта песня-молитва широко исполнялась как в православной, так и в католической церквях», —сообщает сайт Catholic.life.

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Отметим, издание белорусских католиков исказило факты. На самом деле стихотворение Натальи Арсеньевой, активно сотрудничавшей нацистами во время Великой Отечественной войны, признавалось «белорусским духовным гимном» лишь частью прозападной оппозиции. Православная церковь в Белоруссии (почти ¾ верующих) никогда не признавала за этим стихотворением указанного статуса. Также не зафиксировано широкого использования в практике православных общин ни стихотворения, ни созданного на его основе музыкального произведения.

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Фестиваль «Магутны Божа» проводился с 1993 года. После массовых протестных выступлений 2020 года власти Белоруссии резко сократили финансирование мероприятий, связанных с националистической повесткой.