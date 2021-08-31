Вашингтон, 31 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США после выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщили в организации Flag Officers For America.

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Так, порядка 90 отставных генералов и адмиралов подписали письмо с призывом к отставке министра обороны Ллойда Остина, а также председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«В результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, контролируемых жестоким врагом», — пишут авторы письма.

В письме отмечается, что высшее военное руководство должно было предотвратить допущенные при выводе войск ошибки, а если они сделали всё от них зависящее, но президент не послушался, то следовало сразу уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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