Вашингтон, 31 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Пилоты ВВС Афганистана, сбежавшие в Узбекистан, могут быть депортированы на родину, если США их своевременно не вывезут. Об этом 30 августа сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

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По данным журналистов, Ташкент обратился в Вашингтону с просьбой вывезти афганских пилотов, иначе их придется выдать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как Узбекистан старается поддерживать с ними хорошие отношения.

«Усилия США по обучению и созданию афганских военно-воздушных сил были одной из самых знаменитых программ в поддержку вооруженных сил страны. США потратили миллиарды долларов на военно-воздушные силы: обучение, техобслуживание и поставку десятков вертолетов и самолетов», — отметили в издании.

Стоит отметить, что в Узбекистан из Афганистана бежали от нового режима исламистов около 650 военнослужащих. Их разметили рядом с самым южным узбекским городом Термез.