Москва, 31 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Военные США могли покинуть Афганистан гораздо раньше, однако американские структуры были заняты активным освоением военного бюджета, так называемой гуманитарной помощью и зарабатыванием на наркобизнесе. Такое мнение 31 августа высказал политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Рен ТВ».

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"Начало кампании в Афганистане было после фактической атаки на башни-близнецы в Соединенных Штатах. Это попытка показать всему миру, что США не потерпят атаки по своей территории», — сказал он.

Также эксперт отметил, что если в результате этого Вашингтону не удалось сразу поймать объявленного виновником указанного теракта международного террориста Бен Ладена, то США смогли этими действиями показать всему миру свою силу и мощь и то, что они продолжают быть сверхдержавой.

«Была выбрана страна, которую не жалко в данной ситуации, ей казался Афганистан, и Соединенные Штаты при международной поддержке ввели туда войска», — заявил Солонников.

При этом он указал, что затяжная военная операция не дала ожидаемого результата, и для военных США, как считает эксперт, боевые действия в Афганистане стали бессмысленными. В то же время, по словам Солонникова, все 20 лет нахождения американских войск на афганской территории там процветал героиновый бизнес, в котором Соединенные Штаты активно принимали участие.

«В этой ситуации всем было выгодно, чтобы американские войска в Афганистане оставались, героиновый клан и маковые плантации процветали, 80% мирового рынка героина занимал Афганистан при попустительстве Соединенных Штатов и при активном участии структур Соединенных Штатов в этой торговле. И вот этот бизнес, первый, второй, третий подстегивал, чтобы продолжать, продолжать уже бессмысленные с военной точки зрения операции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские военные выведены из Афганистана, миссия в республике завершена.