Москва, 31 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Жёсткая критика обрушилась на власти США после отправки из Кабула последнего авиарейса с американскими военными. Война в Афганистане оказалась бездарной и бессмысленной, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политикеАлексей Пушков 31 августа в своем телеграм-канале.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Алексей Пушков

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По словам сенатора, в США критикуют и американскую политику в Афганистане, и действия военных, и решения администрации президента Джо Байдена. Горечью и разочарованием наполнены заголовки ведущих американских СМИ.

«У США начался «афганский синдром», — констатирует Пушков.

Сенатор также прокомментировал данные о том, что афганская военная кампания обошлась США в $2,2 трлн. По его словам, новейшая американская история полна геополитических просчетов, но в ней не было «ничего бездарней и бессмысленней» афганской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа США объявили о выводе своих войск из Афганистана и завершении миссии в этой стране.

Читайте также: США объявили о завершении 20-летней миссии в Афганистане