Кабул, 31 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Длинные очереди жителей Афганистана, которое захотели снять денежные средства со своих счетов, выстроились у банков афганской столицы Кабула. Об этом 31 августа передал телеканал Ariana News.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

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Ажиотаж возник из-за опасений введения новых ограничений на снятие наличных денежных средств в стране, а также ввиду резкого роста цен на продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передал информацию о том, что группировка призывает мировое сообщество оказать всестороннюю помощь народу Афганистана.