Кабул, 31 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа, заявил представитель афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«Сегодня ночью в 00:00 по афганскому времени последний американский солдат покинул Афганистан», — подтвердил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о полном выводе войск США из Афганистана заявил глава американского Центрального командования генерал Кеннет Маккензи. Он отмечал, что Соединенные Штаты вывезли всех военных, а также дипломатов и гражданский персонал с афганской территории.