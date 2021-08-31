* талибами — запрещённая в России организация

Провинция Панджшер, Афганистан, 31 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Воюющий против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фронт сопротивления Афганистана согласится прекратить борьбу и уйдёт из политики при условии, что в стране будет создано инклюзивное правительство, обеспечивающее права и свободы граждан. Об этом 30 августа заявил лидер афганских повстанцев Ахмад Масуд в интервью изданию Foreign Policy.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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«Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — сказал он.

Другие варианты прекращения сопротивления он назвал неприемлемыми и предупредил, что продолжит борьбу, если на его предложение не согласятся.

Фронт сопротивления Афганистана — по сути единственная в стране организованная сила, противостоящая талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.