Вашингтон, 31 августа, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Попытки совершить нападения против американских вооруженных сил в Афганистане в ходе операции по эвакуации предпринимала группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа на брифинге.

(сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Isaiah Campbell Солдаты США в аэропорту Кабула

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Он уточнил, что речь идет о деятельности «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Маккензи, власти США считают, что удар, который американские военные нанесли 29 августа по скоплениям боевиков в Афганистане, помог помешать планам террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Кабулу. В результате акции американских вооруженных сил погибли девять мирных жителей.

30 августа система противовоздушной обороны США перехватила несколько ракет, которые были выпущены по кабульскому аэропорту. Ответственность за обстрел взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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