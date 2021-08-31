Кабул, 31 августа, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что афганскому народу требуется всесторонняя помощь от мирового сообщества, 31 августа передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя группировки.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

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По оценкам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афганистану нужна поддержка в таких секторах, как экономика, образование и здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывало вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей сотрудников афганских высших учебных заведений.