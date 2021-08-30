Вашингтон, 31 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на полёты гражданских перевозчиков практически над всей территорией Афганистана. Об этом сообщается в распространённом 30 августа уведомлении регулятора.

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Из текста документа следует, что для гражданских реактивных воздушных судов остаётся разрешённым только один маршрут вдоль восточной границы страны, используемый для облёта территории Афганистана.

FAA «Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления».

Ранее Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и выводе своих войск из Афганистана. По заявлению американского регулятора, в настоящее время управление воздушным движением над территорией Афганистана никем не осуществляется.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи, Соединённые Штаты не стали ломать технику, необходимую для функционирования аэропорта афганской столицы Кабула.

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