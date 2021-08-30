Кабул, 31 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает сотрудников высших учебных заведений Афганистана вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении представителя группировки Мохаммада Сохаила Шахина, размещенном на его странице в Twitter.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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По его словам, работники афганских вузов могут вернуться к исполнению служебных обязанностей уже с 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали вернуться на рабочие места всех женщин, работающих в медицинских учреждениях Афганистана.

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