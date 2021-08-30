Вашингтон, 31 августа, 2021, 01:15 — ИА Регнум. США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи 30 августа объявил на брифинге в Пентагоне.

.novosti.com.tr Пентагон штаб-квартира

глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи «Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении».

По словам высокопоставленного военного, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, «последний С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США, и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана».

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Маккензи отметил, что последним самолётом Кабул покинул и поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. И в целом происходящее означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний эвакуационный авиарейс из Афганистана ушёл из аэропорта Кабула 31 августа по местному времени.