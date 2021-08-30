Вашингтон, 31 августа, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не стали ломать технику, необходимую для функционирования аэропорта афганской столицы Кабула, заявил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

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"Я приведу пример: мы не стали выводить из строя, когда покидали, ту технику, которая необходима для работы аэропорта, такую как пожарные машины и погрузчики», — заявил он.

Маккензи добавил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы воздушная гавань Кабула в короткие сроки начала принимать гражданские самолеты. Он также выразил надежду, что аэропорт возобновит свою работу как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа последний эвакуационный рейс США покинул аэропорт афганской столицы Кабула. Отмечалось, что Соединенные Штаты смогли вывести свои войска и дипломатов в установленный срок — до конца лета.