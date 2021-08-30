Нью-Йорк, США, 30 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Авторы резолюции по Афганистану, проект которой ставился на голосование 30 августа в СБ ООН, не учли принципиальных нюансов, предложенных Россией, заявил российский постпред Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

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На заседании Совета Безопасности ООН он пояснил (после того как воздержался на голосовании по проекту резолюции по Афганистану), что пришлось занять такую позицию, поскольку Москву этот вариант документа не устраивает.

Небензя «Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей».

Российский дипломат рассказал, что предлагал добавить в проект документа пункт об отрицательном влиянии на ситуацию в Афганистане массового вывоза ценных для экономики республики специалистов и заморозки финансовых активов. Этот пункт в проект резолюции, несмотря на просьбу России, не включили.

Он добавил, что Москва на переговорах указывала на «недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана». Оставшись без специалистов, республика не сможет «достичь целей устойчивого развития». Оказалось, что об этом важном моменте в резолюции ничего не сказано.

Также российская сторона считает важным пункт об осуждении деятельности группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское движение Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в документе упоминается только осуждение группировки «Исламское государство в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).